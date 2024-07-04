Кулеба обговорив із главою МЗС Ізраїлю регіональні та глобальні загрози

Сторони також спілкувалися щодо співпраці між Україною та Ізраїлем. Бесіда відбулася 3 липня.

"Ми також обмінялися думками щодо низки регіональних та глобальних загроз з боку Росії, Ірану та Північної Кореї", - зазначив Кулеба.

Між тим в ізраїльському МЗС зазначають, що дана розмова є частиною зусиль Єрусалиму щодо мобілізації європейських країн проти Ірану.

В ході бесіди Кац розповів Кулебі про ситуацію в Секторі Гази, а також на північних кордонах Ізраїлю.

Український міністр зауважив, що іранські безпілотники, які використовуються організацією "Хезболла" для ударів по території Ізраїлю, активно й тривалий час застосовуються російськими окупантами, і є однією з найсерйозніших проблем України.

"Ізраїль та Україна мають спільний ворог, і цей ворог - Іран", - цитує главу ізраїльського МЗС видання "Маарів".

Також Кац закликав Україну долучитися до зусиль щодо мобілізації країн Європи проти Ірану для введення "болючих санкцій". Вони мають не дозволити Тегерану оволодіти ядерною зброєю, а також унеможливити постачання дронів та ракет своїм сателітам для ударів по Україні та Ізраїлю.

Позиція Ізраїлю щодо війни РФ проти України та питання надання допомоги

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Єрусалим не надав Україні зброю, але й відкрито не підтримав агресію Москви. Також Ізраїль не погодився остаточно виступити посередником.

Близько року тому оглядачі казали про посилення взаємодії Ізраїлю з Росією. Зокрема, в 2023-му ізраїльський уряд провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії та домовився про дипломатичну місію.

Тоді посол України в Ізраїлі розкритикував відверто проросійську політику уряду Ізраїлю, після чого його викликали в МЗС.

У липні минулого року Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу зазначив, що неодноразово запрошував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху відвідати Україну, а також порушував питання про оборонний підхід. Але тоді - без результатів.

Після масштабного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023-го відносини Єрусалиму та Москви стали охолоджуватися. Так, Кремль практично почав виправдовувати напад бойовиків, тоді як держави умовного Заходу, включаючи Україну, різко засудили дії ХАМАСівців.

Зазначимо, нинішня розмова очільників МЗС України та Ізраїлю відбулася на тлі повідомлень в пресі щодо імовірної передачі Єрусалимом Києву кількох батарей Patriot. Додамо, що нещодавно джерело РБК-Україна в Міноборони Ізраїлю розповіло, що його країна найближчим часом може ухвалити рішення про передачу Україні систем Patriot за посередництва США.

Окрім цього, нещодавно ми писали про те, що Ізраїль вирішив посилити умови безвізу для іноземців, зокрема й українців, зобов'язавши спочатку отримувати електронний дозвіл на в'їзд. Нові правила викликали критику з боку посольств України та Молдови.