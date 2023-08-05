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Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини кроки щодо відновлення "зернової угоди"

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Turk.

На зустрічі дипломати обговорили кроки, які можуть бути здійснені для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Оновлено.

Кулеба повідомив, що під час розмови з турецьким колегою, наголосив, що вихід РФ з угоди згубно позначиться на африканських країнах і глобальній продовольчій безпеці.

"У мене відбулася розмова з Хаканом Фіданом для обговорення Чорноморської зернової ініціативи. Я підкреслив, що вихід Росії з угоди згубно позначиться на африканських країнах і глобальній продовольчій безпеці", - написав він у Twitter.

При цьому міністр додав, що Туреччина продовжить зусилля з відновлення угоди.

"Ми також обговорили графік двосторонніх контактів України і Туреччини", - повідомив він.

Зернова угода

17 липня РФ заявила про весь вихід із "зернової угоди". Україна у відповідь заявила про готовність експортувати зерно у тристоронньому порядку. Водночас Росія почала обстрілювати Одесу, атакуючи порти та відповідну інфраструктуру.

У відповідь на такі дії ЄС закликав країни "Великої двадцятки" тиснути на РФ з метою змусити її повернутися до зернової угоди.

При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін спробував підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безплатне зерно.

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Дмитро Кулебазерновий коридорТурцияВійна Росії проти України