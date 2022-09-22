Кулеба обговорив з главою МЗС Франції нові поставки САУ Caesar Україні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з французькою колегою Катрін Колонною. Зокрема, міністри обговорили питання нових поставок САУ Caesar для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter .

За його словами, одними з головних тем переговорів стали притягнення РФ до відповідальності за її злочини та внесок Франції у відновлення України.

"Я представив Київський договір безпеки. Ми також працюємо над постачанням нових CAESAR до України", - розповів Кулеба.