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Кулеба обсудил с главой МИД Франции новые поставки САУ Caesar Украине

Фото: глава МИД Франции Катрин Колонна и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Иван Носальский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с французской коллегой Катрин Колонной. В частности, министры обсудили вопрос новых поставок САУ Caesar для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

По его словам, одними из главных тем переговоров стали привлечение РФ к ответственности за ее преступления и вклад Франции в восстановление Украины.

"Я представил Киевский договор безопасности. Мы также работаем над поставками новых CAESAR в Украину", - рассказал Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что Франция вместе с Польшей и Германией согласились помочь в создании миссии по обучению украинских военных.

Также мы писали, что правительство Франции совместно с промышленниками передаст Украине шесть мостов.

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