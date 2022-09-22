Кулеба обсудил с главой МИД Франции новые поставки САУ Caesar Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с французской коллегой Катрин Колонной. В частности, министры обсудили вопрос новых поставок САУ Caesar для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter .

По его словам, одними из главных тем переговоров стали привлечение РФ к ответственности за ее преступления и вклад Франции в восстановление Украины.

"Я представил Киевский договор безопасности. Мы также работаем над поставками новых CAESAR в Украину", - рассказал Кулеба.