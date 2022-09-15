Франция передаст Украине шесть мостов: где их смонтируют

Правительство Франции совместно с промышленниками передаст Украине шесть мостов. Их установят в Черниговской области вместо объектов, разрушенных в ходе российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОВА.