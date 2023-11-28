Кулеба обговорив з Боррелем підготовку ЄС "чотирьох великих рішень"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у Брюсселі з Високим представником Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем підготовку ЄС низки "важливих рішень".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) глави МЗС України Кулеби.

За словами українського посадовця, такі питання наразі ще розробляються.

"У стадії розробки знаходяться чотири важливі рішення:

12-й пакет санкцій ЄС; використання заморожених російських активів на відбудови України; запуск Українського фонду; і, насамперед, грудневе рішення Європейської ради розпочати переговори щодо вступу України до ЄС", - йдеться у публікації.

Кулеба додав, що над усіма такими рішеннями "ми працюємо пліч-о-пліч з відділом кадрів і віце-президентом".

Також глава МЗС України висловив вдячність Боррелю за його "лідерство у мобілізації підтримки України".

Крім того, сторони докладно обговорили пропозицію Кулеби щодо створення загальноєвропейської зони оборонної промисловості, в якій члени Євросоюзу, кандидати та країни-однодумці "об'єднають зусилля в оборонному виробництві".

12-й пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо більш ніж 120 фізичних та юридичних осіб за їх роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт, у тому числі на російські алмази, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу до Євросоюзу. Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою запровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб відкрити переговори, потрібна згода всіх лідерів країн блоку. Вони можуть обговорити це питання на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

Конференція президентів Європейського парламенту 28 листопада публічно підтримала початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.