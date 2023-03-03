Кулеба обговорив з Блінкеном створення спецтрибуналу для Росії

Блінкен проінформував Кулебу про дискусії на саміті G20.

У свою чергу, міністр детально розповів про подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для злочину агресії проти України: "наше наступне велике завдання - забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими".

Нагадаємо, заступник голови ОП Андрій Смирнов розкрив подробиці щодо моделей спеціального трибуналу для Росії.

До того ж, генпрокурор Латвії зазначив, що спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якби було бажання.

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