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Кулеба обговорив з Блінкеном створення спецтрибуналу для Росії

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.

Блінкен проінформував Кулебу про дискусії на саміті G20.

У свою чергу, міністр детально розповів про подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для злочину агресії проти України: "наше наступне велике завдання - забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими".

Нагадаємо, заступник голови ОП Андрій Смирнов розкрив подробиці щодо моделей спеціального трибуналу для Росії.

До того ж, генпрокурор Латвії зазначив, що спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якби було бажання.

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МЗС УкраїниСполучені Штати АмерикиДмитро КулебаЕнтоні Блінкен