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Кулеба обсудил с Блинкеном создание спецтрибунала для России

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по созданию специального трибунала для России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

Блинкен проинформировал Кулебу о дискуссиях на саммите G20.

В свою очередь, министр подробно рассказал о дальнейших шагах по созданию специального трибунала для преступления агрессии против Украины: "наша следующая большая задача - обеспечить ответственность руководства России. Скоординированные усилия являются ключевыми".

Напомним, заместитель главы ОП Андрей Смирнов раскрыл подробности о моделях специального трибунала для России.

К тому же, генпрокурор Латвии отметил, что спецтрибунал для России можно создать хоть завтра, если бы было желание.

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МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаЭнтони Блинкен