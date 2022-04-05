Кулеба о новом главе МИД Грузии: рассчитываем на полную поддержку в противодействии агрессии РФ

"С нетерпением жду совместной работы с Ильей Дарчиашвили, недавно назначенным министром иностранных дел Грузии, для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Рассчитываю на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии", - пишет Кулеба.

Ильи Дарчиашвили 4 апреля сменил на посту главы МИД Грузии Давида Залкалиани, которого теперь назначили послом в США.

Нужно сказать, что прошлый глава грузинского МИДа заявлял, что в отношении России из-за войны против Украины Грузия не будет вводить никаких санкций.

Илья Дарчиашвили ранее возглавлял администрации правительства Грузии, был также послом в Польше, первым замглавы министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В 2021 году Дарчиашвили входил в состав грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили на саммите Крымской платформы в Украине.