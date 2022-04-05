UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба о новом главе МИД Грузии: рассчитываем на полную поддержку в противодействии агрессии РФ

Фото: Илья Дарчиашвили, глава МИД Грузии (1tv.ge)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о смене руководства МИД Грузии. Украинский чиновник рассчитывает, что назначение Ильи Дарчиашвили позитивно скажется на позиции Тбилиси по противодействии агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского МИД в Twitter.

"С нетерпением жду совместной работы с Ильей Дарчиашвили, недавно назначенным министром иностранных дел Грузии, для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Рассчитываю на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии", - пишет Кулеба.

Ильи Дарчиашвили 4 апреля сменил на посту главы МИД Грузии Давида Залкалиани, которого теперь назначили послом в США.

Нужно сказать, что прошлый глава грузинского МИДа заявлял, что в отношении России из-за войны против Украины Грузия не будет вводить никаких санкций.

Илья Дарчиашвили ранее возглавлял администрации правительства Грузии, был также послом в Польше, первым замглавы министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В 2021 году Дарчиашвили входил в состав грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили на саммите Крымской платформы в Украине.

Стоит также напомнить, что в конце марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что государство присоединилось ко всем западным финансовым санкциям против РФ. Хотя ранее Тбилиси отказывался вводить ограничения в отношении страны-агрессора.

Через несколько дней в апреле премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не намерена вводить экономические санкции против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныГрузияДмитрий КулебаСанкции против России