Кулеба про нового голову МЗС Грузії: розраховуємо на повну підтримку у протидії агресії РФ

"З нетерпінням чекаю на спільну роботу з Іллею Дарчіашвілі, нещодавно призначеним міністром закордонних справ Грузії, для подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Грузією. Розраховую на повну підтримку Грузії у протидії російській агресії", - пише Кулеба.

Іллі Дарчіашвілі 4 квітня змінив на посаді глави МЗС Грузії Давида Залкаліані, якого тепер призначили послом в США.

Потрібно сказати, що минулий глава грузинського МЗС заявляв, що щодо Росії через війну проти України Грузія не вводитиме жодних санкцій.

Ілля Дарчіашвілі раніше очолював адміністрації уряду Грузії, був також послом у Польщі, першим заступником голови міністерства регіонального розвитку та інфраструктури Грузії.

У 2021 році Дарчіашвілі входив до складу грузинської делегації на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі на саміті Кримської платформи в Україні.