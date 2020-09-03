Кулеба про недружні заяви Мінська: можемо піти на жорсткі кроки

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна готова до жорстких кроків, якщо Білорусь продовжуватиме чинити недружні дії. Київ готовий піти далі, ніж виклик посла на консультації.

Про це в інтерв'ю виданню Gazeta.ua заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр пояснив, що метою виклику українського посла з Білорусі було демонстрування невдоволення України переданням Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" і звинуваченнями у втручанні Києва у внутрішні справи країни.

"Я викликав посла, аби ретельно проаналізувати перспективи відносин із Білоруссю в новій реальності. Внести конкретні пропозиції керівництву держави, як далі будувати відносини з державою-сусідом у коротко- і середньостроковій перспективі. Не виключаю, що він повернеться до Мінська", - додав Кулеба.

Нагадаємо у серпні Україна відкликала свого посла з Білорусі для проведення консультацій.

Додамо, після початку протестів у Білорусі офіційний Мінськ продовжує звинувачувати Україну у втручанні у внутрішні справи в країні.

Крім того, російська розвідка заявила про нібито наявність "українських екстремістів" у Білорусі, які намагаються "розгойдати ситуацію в країні".