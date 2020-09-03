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Разведка РФ заявила о наличии "украинских экстремистов" в Беларуси

Москва, Четверг 03 сентября 2020 14:56
Разведка РФ заявила о наличии "украинских экстремистов" в Беларуси
Фото: Сергей Нарышкин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Глава военной разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин считает, что ситуацию в Беларуси пытаются раскачать якобы "украинские экстремисты". По его словам, у них не получится "перенести пожар" в соседнюю страну.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В частности, ему задали вопрос о том, как Москва реагирует на сообщения о якобы появлении "украинских экстремистов" в Беларуси.

"Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Беларуси", - заявил Нарышкин.

Он также добавил, что им не удастся "перенести пожар" из Украины в соседнюю страны.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы вмешательстве со стороны Украины, что "больше всего настораживает". По его словам, вмешательство также осуществляется якобы из Польши, Чехии и Литвы.

Бывший глава Европейского совета Дональд Туск накануне заявил, что в 2014 году Лукашенко предлагал ЕС создать союз Украины и Беларуси, чтобы якобы остановить российскую агрессию. По словам Туска, белорусский лидер хотел стать президентом нового союзного государства.

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