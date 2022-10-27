Кулеба назвав цілі вкиду росіян про "брудну бомбу"

"Це дезінформаційна кампанія, кампанія, яка має кілька цілей. Це спроба очорнити Україну в першу чергу, тут ми ефективно цьому протидіємо, ми одразу запросили МАГАТЕ відвідати нашу територію", - зазначив міністр.

За його словами, другою метою таких дій з боку Москви може бути підготовка використання зброї, намагаючись звинуватити в цьому Україну.

"Ну і, в принципі, знаєте, з ними мало хто розмовляє, ось вони знайшли привід викликати на переговори ті країни, які уникають регулярних політичних контактів з Росією", - пояснив Кулеба.