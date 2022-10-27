Кулеба назвал цели вброса россиян о "грязной бомбе"

"Это дезинформационная кампания, кампания, которая преследует несколько целей. Это попытка очернить Украину в первую очередь, тут мы эфективно этому противодействуем, мы сразу пригласили МАГАТЭ посетить нашу территорию", - отметил министр.

По его словам, второй целью таких действий со стороны Москвы может быть подготовка использования оружия, пытаясь обвинить в этом Украину.

"Ну и, в принципе, знаете, с ними мало кто разговаривает, вот они нашли повод, чтобы вызвать на переговоры те страны, которые избегают регулярных политических контактов с Россией", - объяснил Кулеба.