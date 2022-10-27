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Кулеба назвав цілі вкиду росіян про "брудну бомбу"

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Київ, Четвер 27 жовтня 2022 21:53
Кулеба назвав цілі вкиду росіян про "брудну бомбу" Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти за допомогою вкиду про "брудну бомбу" хочуть досягти трьох головних цілей. Зокрема, вони намагаються очорнити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Це дезінформаційна кампанія, кампанія, яка має кілька цілей. Це спроба очорнити Україну в першу чергу, тут ми ефективно цьому протидіємо, ми одразу запросили МАГАТЕ відвідати нашу територію", - зазначив міністр.

За його словами, другою метою таких дій з боку Москви може бути підготовка використання зброї, намагаючись звинуватити в цьому Україну.

"Ну і, в принципі, знаєте, з ними мало хто розмовляє, ось вони знайшли привід викликати на переговори ті країни, які уникають регулярних політичних контактів з Росією", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив низку телефонних дзвінків своїм колегам з країн НАТО, щоб попередити їх про нібито "наміри України застосувати "брудну бомбу".

Більш детально про те, що таке "брудна бомба" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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