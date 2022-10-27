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Кулеба назвал цели вброса россиян о "грязной бомбе"

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Киев, Четверг 27 октября 2022 21:53
Кулеба назвал цели вброса россиян о "грязной бомбе" Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты при помощи вброса о "грязной бомбе" хотят добиться трех главных целей. В частности, они пытаются очернить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Это дезинформационная кампания, кампания, которая преследует несколько целей. Это попытка очернить Украину в первую очередь, тут мы эфективно этому противодействуем, мы сразу пригласили МАГАТЭ посетить нашу территорию", - отметил министр.

По его словам, второй целью таких действий со стороны Москвы может быть подготовка использования оружия, пытаясь обвинить в этом Украину.

"Ну и, в принципе, знаете, с ними мало кто разговаривает, вот они нашли повод, чтобы вызвать на переговоры те страны, которые избегают регулярных политических контактов с Россией", - объяснил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу совершил ряд телефонных звонков своим коллегам из стран НАТО, чтобы предупредить их о якобы "намерениях Украины применить "грязную бомбу".

Более детально о том, что такое "грязная бомба" можете узнать в материале РБК-Украина.

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