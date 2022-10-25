Кулеба назвав приховану мету приїзду місії МАГАТЕ в Україну через "брудну бомбу"

Приїзд місії МАГАТЕ через обвинувачення Росії у створенні "брудної бомби" дозволить незабаром зірвати російську дезінформаційну кампанію, розгорнуту проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я ціную оперативну відповідь Рафаеля Гроссі (гендиректор МАГАТЕ, - ред.) на наше запрошення", - написав він. Кулеба нагадав, що найближчим часом прибудуть експерти МАГАТЕ, які доведуть, що в Україні немає "брудних бомб", ані планів їх розробки. "Хороша співпраця з МАГАТЕ та партнерами дозволяє нам зірвати російську дезінформаційну кампанію "брудної бомби", - констатував міністр.