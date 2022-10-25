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Кулеба назвал скрытую цель приезда миссии МАГАТЭ в Украину из-за "грязной бомбы"

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Украина, Вторник 25 октября 2022 12:55
Кулеба назвал скрытую цель приезда миссии МАГАТЭ в Украину из-за "грязной бомбы" Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Приезд миссии МАГАТЭ из-за обвинений России в создании "грязной бомбы", позволит в скором времени сорвать российскую дезинформационную кампанию, развернутую против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я ценю оперативный ответ Рафаэля Гросси (гендиректор МАГАТЭ, - ред.) на наше приглашение", - написал он.

Кулеба напомнил, что в ближайшее время прибудут эксперты МАГАТЭ, которые докажут, что в Украине нет ни "грязных бомб", ни планов их разработки.

"Хорошее сотрудничество с МАГАТЭ и партнерами позволяет нам сорвать российскую дезинформационную кампанию "грязной бомбы", - констатировал министр.

Как сообщалось, эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых по заверению России якобы происходит разработка "грязной бомбы".

Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина пригласила мониторинговые миссии МАГАТЭ и ООН для проверки заявлений России по поводу "грязной бомбы".

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