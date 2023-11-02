Кулеба назвав переваги співпраці оборонних індустрій України та ЄС

Співпраця оборонних індустрій України та Європейського союзу може стати "наріжним каменем" спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час виступу на міністерській конференції "Ширший, сильніший Союз - підготовка ЄС до розширення та країн-кандидатів до вступу".

"Російська агресія проти України продемонструвала, що ЄС має стати сильнішим, щоб ефективно реагувати на виклики сьогодення. Посилення співпраці України та ЄС у сфері оборонних індустрій стане наріжним каменем у Спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС. Нам потрібен сильний та проактивний Євросоюз, здатний вирішувати конфлікти та запобігати їм. І це той внесок, який здатна зробити Україна", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна активно імплементує реформи, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

При цьому він окремо наголосив, що розширення Європейського союзу та прийняття нових держав-членів не повинне стати заручником процесу реформування ЄС.

Альянс оборонних індустрій

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

На цьому форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів, а також українських державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

У ході форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Загалом до створеного за ініціативи України Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 59 іноземних компаній із 23 країн світу.