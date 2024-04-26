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Кулеба назвав дві умови для ефективності санкцій проти РФ

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 17:08
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Кулеба назвав дві умови для ефективності санкцій проти РФ Фото: глава МЗС України Дмиро Кулеба (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав дві умови, за яких санкції, що накладаються на Росію, будуть ефективні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС.

Відповідаючи на запитання ЗМІ щодо нових санкцій проти Росії та закриття шляхів їхнього обходу, Кулеба наголосив, що висока ефективність санкційного режиму можлива лише при дотриманні двох умов.

"Перша - коли коаліція регулярно посилює санкційний тиск. Друга - потрібно регулярно закривати прогалини та можливості обходу санкцій. Якщо цього не робити регулярно, країна під санкціями просто приймає нову реальність та пристосовується до неї", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що санкції не можуть повноцінно працювати в умовах, коли союзники обмежують можливість агресора обходити санкції, але не збільшують санкційний тиск на нього.

"Ви не можете досягти успіху, лише борючись з обходом санкцій. Тож якщо в певний момент виявиться, що санкції проти Росії не будуть такими ефективними, як очікувалося, - а сьогодні Росія є країною, на яку накладено найбільше санкцій у світі - звинувачувати в цьому варто лише тих, хто тихенько виступає проти непублічних процедур, обговорень чи введення нових санкцій", - додав глава МЗС.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, країни-партнери України почали здійснювати тиск на Кремль за допомогою накладених санкцій.

Обмеження зазвичай передбачаються для фізичних та юридичних осіб Російської Федерації, а також на можливість співпраці та торгівлі з іншими країнами.

Наразі відомо, що Євросоюз готує вже 14-й пакет санкцій проти Росії.

РБК-Україна також писало, що ЄС розглядає варіант впровадження санкцій проти російських проектів із виробництва скрапленого природного газу.

Крім того, Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти РФ за дезінформацію та пропаганду.

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