Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Росії за дезінформацію та пропаганду
Європейський союз у межах нового пакета санкцій має запровадити обмеження проти медійних організацій та осіб, відповідальних за поширення російської пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейського парламенту.
Зазначається, що члени Європарламенту ухвалили резолюцію, яка рішуче засуджує зусилля Кремля щодо втручання і підриву європейських демократичних процесів.
"Депутати Європарламенту хочуть, щоб лідери ЄС і держав-членів розібралися із зусиллями Росії щодо втручання не тільки в інституції ЄС, а й по всьому Союзу. На їхню думку, існує відчуття терміновості та рішучості зробити це з огляду на наближення європейських виборів, які відбудуться 6-9 червня 2024 року", - йдеться в релізі Європарламенту.
Також Європарламент висловив стурбованість нещодавнім допитом провідного депутата Європарламенту від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Краха Федеральним бюро розслідувань США за підозрою в тому, що він отримував гроші від агентів Кремля, а також арештом у Німеччині 23 квітня 2024 року його помічника за звинуваченням у китайському шпигунстві.
Росію потрібно покарати за її пропаганду
Депутати пропонують посилити власний захист парламенту, а саме підвищити культуру внутрішньої безпеки, включно з ретельними внутрішніми розслідуваннями для оцінки можливих випадків іноземного втручання і повним дотриманням системи внутрішніх санкцій.
Крім усього іншого, Європарламент закликав Раду ЄС включити підтримувані Кремлем засоби масової інформації, інші мовні та медійні організації, а також осіб, відповідальних за пропагандистські та дезінформаційні кампанії в ЄС, у майбутній 14-й пакет санкцій проти Росії.
Як приклад вони нагадали, що Чехія ввела санкції проти "Голосу Європи", а також проросійського олігарха Віктора Медведчука і його близького соратника Артема Марчевського.
Російський вплив у Європі
Нещодавно спецслужби Польщі викрили осіб, які займалися дискредитацією України. До цього Чехія заявила про зловмисну діяльність низки осіб, які просували в Європі російську пропаганду.
Після цього прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо сказав, що Росія підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди.
Нещодавно президентка Європейського парламенту Роберта Мецола сказала, що Росія, Китай та Іран можуть поширювати дезінформацію під час виборів до Європейського парламенту на початку червня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.