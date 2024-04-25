Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Росії за дезінформацію та пропаганду

Європейський союз у межах нового пакета санкцій має запровадити обмеження проти медійних організацій та осіб, відповідальних за поширення російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейського парламенту .

Зазначається, що члени Європарламенту ухвалили резолюцію, яка рішуче засуджує зусилля Кремля щодо втручання і підриву європейських демократичних процесів.

"Депутати Європарламенту хочуть, щоб лідери ЄС і держав-членів розібралися із зусиллями Росії щодо втручання не тільки в інституції ЄС, а й по всьому Союзу. На їхню думку, існує відчуття терміновості та рішучості зробити це з огляду на наближення європейських виборів, які відбудуться 6-9 червня 2024 року", - йдеться в релізі Європарламенту.

Також Європарламент висловив стурбованість нещодавнім допитом провідного депутата Європарламенту від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Краха Федеральним бюро розслідувань США за підозрою в тому, що він отримував гроші від агентів Кремля, а також арештом у Німеччині 23 квітня 2024 року його помічника за звинуваченням у китайському шпигунстві.

Росію потрібно покарати за її пропаганду

Депутати пропонують посилити власний захист парламенту, а саме підвищити культуру внутрішньої безпеки, включно з ретельними внутрішніми розслідуваннями для оцінки можливих випадків іноземного втручання і повним дотриманням системи внутрішніх санкцій.

Крім усього іншого, Європарламент закликав Раду ЄС включити підтримувані Кремлем засоби масової інформації, інші мовні та медійні організації, а також осіб, відповідальних за пропагандистські та дезінформаційні кампанії в ЄС, у майбутній 14-й пакет санкцій проти Росії.

Як приклад вони нагадали, що Чехія ввела санкції проти "Голосу Європи", а також проросійського олігарха Віктора Медведчука і його близького соратника Артема Марчевського.