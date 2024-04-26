Кулеба назвал два условия для эффективности санкций против РФ
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых санкции, которые накладываются на Россию, будут эффективны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.
Отвечая на вопрос СМИ относительно новых санкций против России и закрытия путей их обхода, Кулеба отметил, что высокая эффективность санкционного режима возможна только при соблюдении двух условий.
"Первое - когда коалиция регулярно усиливает санкционное давление. Второе - нужно регулярно закрывать пробелы и возможности обхода санкций. Если этого не делать регулярно, страна под санкциями просто принимает новую реальность и приспосабливается к ней", - отметил министр.
Кулеба подчеркнул, что санкции не могут полноценно работать в условиях, когда союзники ограничивают возможность агрессора обходить санкции, но не увеличивают санкционное давление на него.
"Вы не можете достичь успеха, только борясь с обходом санкций. Поэтому если в определенный момент окажется, что санкции против России не будут такими эффективными, как ожидалось, - а сегодня Россия является страной, на которую наложено больше всего санкций в мире - обвинять в этом стоит только тех, кто тихонько выступает против непубличных процедур, обсуждений или введения новых санкций", - добавил глава МИД.
Санкции против России
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину страны-партнеры Украины начали оказывать давление на Кремль с помощью наложенных санкций.
Ограничения обычно предусматриваются для физических и юридических лиц Российской Федерации, а также возможности сотрудничества и торговли с другими странами.
Известно, что Евросоюз готовит уже 14-й пакет санкций против России.
РБК-Украина также писала, что ЕС рассматривает вариант введения санкций против российских проектов по производству сжиженного природного газа.
Кроме того, Европарламент призвал ЕС ввести санкции против РФ за дезинформацию и пропаганду.
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