Кулеба назвав дві речі, необхідні для відновлення енергосистеми

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Для того, щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори (це найважливіша частина енергосистеми) та ППО (щоб збивати ворожі ракети, що летять на нашу енергоструктуру). Надаючи ППО, ви також допомагаєте відновити нашу енергоструктуру", - зазначив Кулеба.

За його словами, якщо партнери України не нададуть ці дві найважливіші речі, то Україна й надалі лагодитиме електромережі, а війська РФ їх руйнуватимуть. Треба розірвати це зачароване коло.