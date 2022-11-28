Кулеба назвал две вещи, необходимые для восстановления энергосистемы

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы (это важнейшая часть энергосистемы) и ПВО (чтобы сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру). Предоставляя ПВО, вы также помогаете восстановить нашу энергоструктуру", - отметил Кулеба.

По его словам, если партнеры Украины не предоставят эти две важнейшие вещи, то Украина и дальше будет чинить электросети, а войска РФ их будут разрушать. Надо разорвать этот заколдованный круг.