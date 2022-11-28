RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба назвал две вещи, необходимые для восстановления энергосистемы

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Для восстановления энергосистемы Украине необходимы две вещи – новые трансформаторы и современные комплексы ПВО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы (это важнейшая часть энергосистемы) и ПВО (чтобы сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру). Предоставляя ПВО, вы также помогаете восстановить нашу энергоструктуру", - отметил Кулеба.

По его словам, если партнеры Украины не предоставят эти две важнейшие вещи, то Украина и дальше будет чинить электросети, а войска РФ их будут разрушать. Надо разорвать этот заколдованный круг.

Напомним, сегодня в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов в Киеве.

Ранее энергетики сообщали, что с 26 ноября свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого жителя составлял не более 5 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаенергетикиВторжение России в Украину