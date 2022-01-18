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Кулеба назвав цілі Путіна: повернути Україну і принизити Захід

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 14:06
Кулеба назвав цілі Путіна: повернути Україну і принизити Захід Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін має на меті повернути Україну під російський контроль. А також принизити Захід, встановивши свою сферу впливу в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на переклад статті міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Le Figaro, опублікований на сайті МЗС.

"Новий етап тиску Володимира Путіна спрямований не тільки проти України, яку він хоче повернути під контроль, зокрема, вимагаючи права вето по відношенню до нашого євроатлантичного курсу. Президент Росії прагне насамперед принизити Захід і встановити свою сферу впливу в Європі, діючи за спинами європейців, у тому числі французів", - пише український міністр.

За його словами, Путін добре спланував нинішню кризу в сфері безпеки. А минулорічне стягування військ, завершення будівництва "Північного потоку-2", загострення ситуації з газом в Європі супроводжуються дезінформацією і кібератаками.

"Все це - не відокремлені події, а елементи ширшої стратегії Росії, спрямованої на зниження ролі Європи, підрив її безпеки, стабільності та миру. Протидія цьому залякуванню вимагає сильного лідерства. Франція може взяти на себе таку роль під час головування в Раді ЄС", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше він заявив, що Україна не планувала і не планує наступ на Донбасі, тому у Росії немає об'єктивних причин для стягування військ.

А американський сенатор Мітт Ромні заявив, що Захід має перешкодити Путіну відродити Радянський Союз в тій чи іншій формі.

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Володимир Путін Дмитро Кулеба
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