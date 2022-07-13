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Кулеба назвал требования Украины к соглашению о разблокировке портов

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Любое соглашение о разблокировке украинских портов должно гарантировать, что Россия будет придерживаться признанных коридоров. При этом Кремль должен пообещать не обстреливать ракетами порты.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Соглашение должно гарантировать, что Россия будет уважать эти коридоры, не будет пробираться в гавани и атаковать порты или что она не будет атаковать порты с воздуха своими ракетами", - заявил он.

Кулеба также

Напомним, сегодня в Стамбуле начались переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок.

Ранее Кулеба заявил, что Украина в двух шагах от сделки с Россией по экспорту зерна на международный рынок.

Все, что известно о переговорах в Стамбуле читайте в материале РБК-Украина - "Украинское зерно в "заложниках" России. Как мир пытается добиться возобновления экспорта".

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