Кулеба назвав вимоги України до угоди щодо розблокування портів

Будь-яка угода про розблокування українських портів має гарантувати, що Росія дотримуватиметься визнаних коридорів. При цьому Кремль повинен пообіцяти не обстрілювати ракетами порти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Угода повинна гарантувати, що Росія буде поважати ці коридори, не буде пробиратися в гавані і атакувати порти або що вона не буде атакувати порти з повітря своїми ракетами", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі почалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.

Раніше Кулеба заявив, що Україна за два кроки від угоди з Росією з експорту зерна на міжнародний ринок.

Все, що відомо про переговори в Стамбулі читайте в матеріалі РБК-Україна - "Українське зерно в "заручниках" Росії. Як світ намагається домогтися відновлення експорту".