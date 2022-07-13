RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба назвав вимоги України до угоди щодо розблокування портів

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Будь-яка угода про розблокування українських портів має гарантувати, що Росія дотримуватиметься визнаних коридорів. При цьому Кремль повинен пообіцяти не обстрілювати ракетами порти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Угода повинна гарантувати, що Росія буде поважати ці коридори, не буде пробиратися в гавані і атакувати порти або що вона не буде атакувати порти з повітря своїми ракетами", - заявив він.

Кулеба також

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі почалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.

Раніше Кулеба заявив, що Україна за два кроки від угоди з Росією з експорту зерна на міжнародний ринок.

Все, що відомо про переговори в Стамбулі читайте в матеріалі РБК-Україна - "Українське зерно в "заручниках" Росії. Як світ намагається домогтися відновлення експорту".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулебапродовольственный кризисВійна Росії проти України