Кулеба назвал требования Украины к соглашению о разблокировке портов

Любое соглашение о разблокировке украинских портов должно гарантировать, что Россия будет придерживаться признанных коридоров. При этом Кремль должен пообещать не обстреливать ракетами порты.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Соглашение должно гарантировать, что Россия будет уважать эти коридоры, не будет пробираться в гавани и атаковать порты или что она не будет атаковать порты с воздуха своими ракетами", - заявил он.