Кулеба назвав вимоги України до угоди щодо розблокування портів

Будь-яка угода про розблокування українських портів має гарантувати, що Росія дотримуватиметься визнаних коридорів. При цьому Кремль повинен пообіцяти не обстрілювати ракетами порти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Угода повинна гарантувати, що Росія буде поважати ці коридори, не буде пробиратися в гавані і атакувати порти або що вона не буде атакувати порти з повітря своїми ракетами", - заявив він.