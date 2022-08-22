Кулеба назвал страны ЕС, для которых поставки оружия Украине до сих пор табу

Среди стран Европейского союза только Австрия и Венгрия до сих пор не поставляют Украине вооружение для борьбы против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таковым. Поэтому вопрос не в том, что они (страны ЕС, - ред.) против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", - сказал он.

Кулеба добавил, что политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневных потерь на фронте.