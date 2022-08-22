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Кулеба назвав країни ЄС, для яких поставки зброї Україні досі табу

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Серед країн Європейського союзу лише Австрія і Угорщина досі не поставляють Україні озброєння для боротьби проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"За виключенням Угорщини і Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що вони (країни ЄС, - ред.) проти, питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій", - сказав він.

Кулеба додав, що політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, коштують Україні щоденних втрат на фронті.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна не допустить того, що сталося в Афганістані та Іраку - куди США направили військову техніку на сотні млрд доларів, а в підсумку вона дісталася ворогові.

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Дмитро КулебаВійськова допомога