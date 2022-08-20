Украина не допустит того, чтобы оружие союзников попало к врагам, - Ермак

Украина не допустит того, что случилось в Афганистане и Ираке - куда США направили военной техники на сотни миллиардов долларов, а в итоге она досталась врагу.

"После 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты, их союзники и партнеры направили в Афганистан и Ирак военную технику на сотни миллиардов долларов. К сожалению, часть этих средств оказалась в руках врага. В Украине этого никогда не произойдет, не в последнюю очередь потому, что Украина уже продемонстрировала то, чего нет ни в одной из этих стран — желание бороться за себя", - подчеркнул Ермак.

Глава Офиса президента также отметил, что представители Минобороны регулярно встречаются с делегатами стран, предоставляющих военную помощь, чтобы отчитаться о том, где и как эта помощь используется.

По его словам, в Министерстве обороны Украины создан совместный информационный центр для обеспечения единой информационной политики в военной сфере, который предоставляет иностранным журналистам и другим уполномоченным лицам доступ к различному военному оборудованию, когда оно прибывает в Украину и когда оно развертывается на передовой.