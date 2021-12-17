Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал самый лучший фактор сдерживания России от военной агрессии. По его словам, это сильная Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
"Сильная Украина - лучший фактор сдерживания России от военной агрессии. Именно поэтому дипломаты упорно работают над усилением украинского войска, привлекая новое оружие, новые технологии, военное оборудование, средства и обучение", - отметил он.
Кулеба добавил, что в этом году США одобрили дополнительный пакет помощи Украине - 60 млн долларов.