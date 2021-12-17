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Кулеба назвал самый лучший фактор сдерживания России от военной агрессии

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал самый лучший фактор сдерживания России от военной агрессии. По его словам, это сильная Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

"Сильная Украина - лучший фактор сдерживания России от военной агрессии. Именно поэтому дипломаты упорно работают над усилением украинского войска, привлекая новое оружие, новые технологии, военное оборудование, средства и обучение", - отметил он.

Кулеба добавил, что в этом году США одобрили дополнительный пакет помощи Украине - 60 млн долларов.

Напомним, союзники НАТО призвали Россию отвести войска от границ с Украиной.

Ранее Евросоюз заявил о готовности ввести санкции, которые дорого обойдутся России.

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Дмитрий КулебаУкраинаРоссийская Федерация