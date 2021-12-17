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Кулеба назвав найкращий фактор стримування Росії від військової агресії

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав найкращий фактор стримування Росії від військової агресії. За його словами, це є сильна Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

"Сильна Україна - найкращий фактор стримування Росії від військової агресії. Саме тому дипломати наполегливо працюють над посиленням українського війська, залучаючи нову зброю, нові технології, військове обладнання, кошти, та навчання", - зазначив він.

Кулеба додав, що цього року США схвалили додатковий пакет безпекової допомоги Україні - 60 млн доларів.

Нагадаємо, союзники НАТО закликали Росію відвести війська від кордонів з Україною.

Раніше Євросоюз заявив про готовність ввести санкції, які дорого обійдуться Росії.

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Дмитро КулебаУкраїнаРосійська Федерація