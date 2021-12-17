Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав найкращий фактор стримування Росії від військової агресії. За його словами, це є сильна Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра.

"Сильна Україна - найкращий фактор стримування Росії від військової агресії. Саме тому дипломати наполегливо працюють над посиленням українського війська, залучаючи нову зброю, нові технології, військове обладнання, кошти, та навчання", - зазначив він.

Кулеба додав, що цього року США схвалили додатковий пакет безпекової допомоги Україні - 60 млн доларів.