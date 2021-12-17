Союзники НАТО призвали Россию отвести войска от границ с Украиной
Союзники НАТО сделали совместное заявление касательно ситуации в Украине. Они призвали Россию отвести войска от границ и продолжить дипломатические переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Североатлантического совета.
В заявлении говорится, что страны обеспокоены наращиванием российских войск на границах Украины.
"Мы серьезно обеспокоены существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины в последние месяцы и отвергаем ложные заявления России о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности", - говорится в заявлении.
Также в НАТО подчеркивают, что агрессия против Украины дорого обойдется России.
"НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников по НАТО. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", - заявляют союзники НАТО.
В НАТО подтвердили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.
"Призываем Россию вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами", - добавили в заявлении.
Также НАТО подтверждает, что поддерживает желание всех стран определять свое будущее самостоятельно.
"Отношения НАТО с Украиной - это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО. Мы категорически отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников", - говорится в заявлении НАТО.
Также там отметили, что готовы к диалогу с Россией.
"Мы готовы к конструктивному диалогу с Россией. Мы подтверждаем наше давнее приглашение в Россию на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем", - отметили в НАТО.
Напомним, что НАТО не считает свою поддержку Украине угрозой России. Такое заявление сделал Столтенберг.