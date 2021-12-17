Союзники НАТО призвали Россию отвести войска от границ с Украиной

Союзники НАТО сделали совместное заявление касательно ситуации в Украине. Они призвали Россию отвести войска от границ и продолжить дипломатические переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Североатлантического совета.

В заявлении говорится, что страны обеспокоены наращиванием российских войск на границах Украины.

"Мы серьезно обеспокоены существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины в последние месяцы и отвергаем ложные заявления России о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности", - говорится в заявлении.

Также в НАТО подчеркивают, что агрессия против Украины дорого обойдется России.

"НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников по НАТО. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", - заявляют союзники НАТО.

В НАТО подтвердили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Призываем Россию вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами", - добавили в заявлении.

Также НАТО подтверждает, что поддерживает желание всех стран определять свое будущее самостоятельно.

"Отношения НАТО с Украиной - это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО. Мы категорически отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников", - говорится в заявлении НАТО.

Также там отметили, что готовы к диалогу с Россией.