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Кулеба назвал самый лучший фактор сдерживания России от военной агрессии

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 10:50
Кулеба назвал самый лучший фактор сдерживания России от военной агрессии Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал самый лучший фактор сдерживания России от военной агрессии. По его словам, это сильная Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

"Сильная Украина - лучший фактор сдерживания России от военной агрессии. Именно поэтому дипломаты упорно работают над усилением украинского войска, привлекая новое оружие, новые технологии, военное оборудование, средства и обучение", - отметил он.

Кулеба добавил, что в этом году США одобрили дополнительный пакет помощи Украине - 60 млн долларов.

Напомним, союзники НАТО призвали Россию отвести войска от границ с Украиной.

Ранее Евросоюз заявил о готовности ввести санкции, которые дорого обойдутся России.

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Дмитрий Кулеба Украина Российская Федерация
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