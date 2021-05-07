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Кулеба назвав Росію "пандемією в політиці" та серйозним викликом для ЄС

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 11:57
Кулеба назвав Росію "пандемією в політиці" та серйозним викликом для ЄС Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв поведінку Російської Федерації на європейській арені з "пандемією в політиці". За його словами, це серйозний виклик солідарності Євросоюзу.

Про це він заявив на спільній з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу прес-конференції.

На його думку, на сьогодні є два серйозні виклики для солідарності ЄС.

"Перший - це Росія. Росія весь час кидає виклик солідарності ЄС. І другий - це COVID. Говорячи метафорично, і те і інше можна охарактеризувати як пандемію - в політиці та охороні здоров'я", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що Київ на сьогодні не в тій позиції, щоб вказувати Євросоюзу, як краще допомагати третім країнам у боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Росія посилює свою військову присутність в Азовському морі, щоб провести "повзучу анексію" цього регіону.

В інтерв'ю CNN він назвав "прекрасним прикладом дипломатії" майбутню зустріч між лідерами США та Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним. Він вважає, що такий крок дозволить виграти час для України.

"І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні, на даний момент", - додав Кулеба.

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