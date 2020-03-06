Кулеба назвал подачу воды в Крым инструментом деоккупации

Украине нужны стратегии деоккупации Крыма и Донбасса. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что сценарии могут рассматриваться разные, но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории.

"Стране необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, - это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. Потому что бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене", - сказал он.

Кроме того, Кулеба заявил, что подача воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации.

"Вопрос подачи или подача воды в Крым, в оккупированный Крым, - это инструмент деоккупации", - подчеркнул Кулеба.

В то же время, народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко выразила мнение, что "это наоборот - инструмент оккупации".

"Я сказал... Можно давать, можно не давать, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации", - уточнил министр.

Напомним, в эфире программы "Право на власть", Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым.