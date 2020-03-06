ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кулеба назвал подачу воды в Крым инструментом деоккупации

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 06:57
Кулеба назвал подачу воды в Крым инструментом деоккупации

По словам Кулебы, сценарии могут рассматриваться разные, но цель - восстановление территориальной целостности Украины

Украине нужны стратегии деоккупации Крыма и Донбасса. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что сценарии могут рассматриваться разные, но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории.

"Стране необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, - это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. Потому что бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене", - сказал он.

Кроме того, Кулеба заявил, что подача воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации.

"Вопрос подачи или подача воды в Крым, в оккупированный Крым, - это инструмент деоккупации", - подчеркнул Кулеба.

В то же время, народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко выразила мнение, что "это наоборот - инструмент оккупации".

"Я сказал... Можно давать, можно не давать, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации", - уточнил министр.

Напомним, в эфире программы "Право на власть", Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым.

Шмыгаль оправдался за заявление о поставках воды в Крым МИД отреагировал на организацию конференции по Крыму в Норвегии
Новости Украины КрымДмитрий Кулеба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь