Кулеба назвав подачу води в Крим інструментом деокупації

За словами Кулеби, сценарії можуть розглядатися різні, але мета - відновлення територіальної цілісності України

Україні потрібні стратегії деокупації Криму і Донбасу. Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що сценарії можуть розглядатися різні, але кінцева мета одна - відновлення територіальної цілісності України та вихід країни-окупанта з нашої території.

"Країні потрібні дві стратегії: деокупації Донбасу і Криму. Є ще одна стратегія, яка фундаментальна для перших двох, - це залучення інвестицій та відродження української промисловості. Тому що бідна економіка без грошей не створює сильну державу, тоді як слабкій державі дуже складно бути сильною на зовнішній арені", - сказав він.

Крім того, Кулеба заявив, що подача води в окупований Крим - це інструмент деокупації.

"Питання подачі або подача води в Крим, в окупований Крим, - це інструмент деокупації", - підкреслив Кулеба.

У той же час, народний депутат від фракції "Голос" Юлія Клименко висловила думку, що "це навпаки - інструмент окупації".

"Я сказав... Можна давати, можна не давати, але це завжди повинно розглядатися як інструмент деокупації", - уточнив міністр.

Нагадаємо, в ефірі програми "Право на владу", Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим - це Україна.

Раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна з Донбасу.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не може постачати воду в окупований Крим.