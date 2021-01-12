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Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" Лукашенко к Зеленскому

Киев, Вторник 12 января 2021 11:56
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" Лукашенко к Зеленскому
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал неуместными заявления Александра Лукашенко поучительного тона в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Такие заявления в МИД считают оторванными от реальности.

Об этом Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1".

Министр отметил, что Лукашенко нет смысла чему-либо поучать Зеленского.

"Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными. Он (Лукашенко - ред.) - известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями. Но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что Украина сразу после начала кризиса в Беларуси заявила, что будет на стороне белорусского народа.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что не может назвать другом Владимира Зеленского, в отличие от Владимира Путина. При этом он добавил, что "не держит зла на Володю Зеленского, но и с колена с ним бы не здоровался".

Отметим, ранее Кулеба заявил, что в связи с нелегитимностью к Александру Лукашенко не будут применять термин "президент".

Также нелегитимным президентом Беларуси считают Лукашенко и в Европейском союзе.

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Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийДмитрий Кулеба

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