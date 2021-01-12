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Кулеба назвав недоречними "менторські нотки" Лукашенка до Зеленського

Київ, Вівторок 12 січня 2021 11:56
Кулеба назвав недоречними "менторські нотки" Лукашенка до Зеленського
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав недоречними заяви Олександра Лукашенка повчального тону на адресу президента України Володимира Зеленського. Такі заяви в МЗС вважають відірваними від реальності.

Про це Кулеба заявив в ефірі телеканалу "1 + 1".

Міністр зазначив, що Лукашенко немає сенсу чогось повчати Зеленського.

"Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, і всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними. Він (Лукашенко - ред.) - відомий персонаж, він завжди славився своїми харизматичними висловлюваннями. Але чим далі, тим далі вони є відірваними від реальності взагалі. Це можете вважати офіційною реакцією ", - заявив Кулеба.

Він також додав, що Україна відразу після початку кризи в Білорусі заявила, що буде на боці білоруського народу.

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Лукашенко заявив, що не може назвати другом Володимира Зеленського, на відміну від Володимира Путіна. При цьому він додав, що "не тримає зла на Володю Зеленського, але і з коліна з ним би не вітався".

Відзначимо, раніше Кулеба заявив, що у зв'язку з нелегітимністю до Олександра Лукашенко не будуть застосовувати термін "президент".

Також нелегітимним президентом Білорусі вважають Лукашенка і в Європейському союзі.

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Новини України Політика Олександр ЛукашенкоВолодимир ЗеленськийДмитро Кулеба

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