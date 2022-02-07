Кулеба назвал "красные линии" для Украины на переговорах с Россией по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "красные линии" на переговорах с Россией по Донбассу. Глава МИД отметил еще одну неделю интенсивной дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Кулебы.
"Еще одна неделя интенсивной дипломатии. Сегодня в Украине четыре министра иностранных дел: Александр Шалленберг (Австрия), Иван Корка (Словакия), Ян Липовский (Чехия) и Анналена Бербок (Германия)", - написал Кулеба.
Министр добавил, что завтра Киев с визитом посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Он встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Мы ищем дипломатические решения, но не будем пересекать красные линии Украины", - добавил Кулеба.
Среди "красных линий" для Украины на переговорах с Россией по Донбассу министр выделил:
Напомним, 7-8 февраля главы МИД Австрии, Словакии, Чехии и Германии находятся с визитом в Украине. Ожидается, что вместе с Дмитрием Кулебой они поедут на Донбасс.
Отметим, США не исключают, что Россия может прибегнуть к различным формам агрессии против Украины, в том числе, аннексировать Донбасс.