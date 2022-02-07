Кулеба назвал "красные линии" для Украины на переговорах с Россией по Донбассу

"Еще одна неделя интенсивной дипломатии. Сегодня в Украине четыре министра иностранных дел: Александр Шалленберг (Австрия), Иван Корка (Словакия), Ян Липовский (Чехия) и Анналена Бербок (Германия)", - написал Кулеба.

Министр добавил, что завтра Киев с визитом посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Он встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы ищем дипломатические решения, но не будем пересекать красные линии Украины", - добавил Кулеба.

Среди "красных линий" для Украины на переговорах с Россией по Донбассу министр выделил: