Кулеба назвав "червоні лінії" для України на переговорах з Росією щодо Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "червоні лінії" на переговорах з Росією щодо Донбасу. Глава МЗС відзначив ще один тиждень інтенсивної дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Кулеби.
"Ще один тиждень інтенсивної дипломатії. Сьогодні в Україні чотири міністри закордонних справ: Олександр Шалленберг (Австрія), Іван Корка (Словаччина), Ян Липовський (Чехія) і Анналена Бербок (Німеччина)", - написав Кулеба.
Міністр додав, що завтра Київ з візитом відвідає президент Франції Еммануель Макрон. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
"Ми шукаємо дипломатичні рішення, але не будемо перетинати червоні лінії України", - додав Кулеба.
Серед "червоних ліній" для України на переговорах з Росією щодо Донбасу міністр виділив:
Нагадаємо, 7-8 лютого глави МЗС Австрії, Словаччини, Чехії та Німеччини перебувають з візитом в Україні. Очікується, що разом з Дмитром Кулебою вони поїдуть на Донбас.
Зазначимо, США не виключають, що Росія може вдатися до різних форм агресії проти України, в тому числі, анексувати Донбас.