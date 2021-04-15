Кулеба назвал, что в ЕС должны сделать, чтобы остановить российскую агрессию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз должен демотивировать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии против Украины. Этому могут способствовать новые санкции против РФ, а также поддержка оборонной способности Украины.
Об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с главами МИД стран Балтии.
По его словам, действия со стороны ЕС должны происходить на всех уровнях.
"Что надо сделать? Многое, начиная от четких "месседжей" о том, что Украина часть западного мира и партнеры не покинут ее в одиночку. Наложение новых санкций на Россию, если она решит обострить ситуацию, предоставить Украине достаточную поддержку для повышения оборонной способности", - заявил Кулеба.
Он добавил, что каждая страна может на двустороннем уровне заставить Россию пойти на деэскалацию ситуации.
"Должны донести до России все последствия, которые могут произойти и демотивировать от обострения ситуации", - отметил Кулеба.
Ранее РБК-Украина писало, что Кулеба призвал страны ЕС давать больше сигналов Российской Федерации, что последствия агрессии будут очень болезненными.
Также сообщалось, что Кулеба считает "красной линией" - пересечение украинской границы Российской Федерацией. Если это произойдет, Россия должна понести последствия.
До этого глава украинского МИД сообщал, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.