Кулеба назвал, что в ЕС должны сделать, чтобы остановить российскую агрессию

По его словам, действия со стороны ЕС должны происходить на всех уровнях.

"Что надо сделать? Многое, начиная от четких "месседжей" о том, что Украина часть западного мира и партнеры не покинут ее в одиночку. Наложение новых санкций на Россию, если она решит обострить ситуацию, предоставить Украине достаточную поддержку для повышения оборонной способности", - заявил Кулеба.

Он добавил, что каждая страна может на двустороннем уровне заставить Россию пойти на деэскалацию ситуации.

"Должны донести до России все последствия, которые могут произойти и демотивировать от обострения ситуации", - отметил Кулеба.