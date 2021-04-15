Кулеба назвав, що в ЄС повинні зробити, щоб зупинити російську агресію

За його словами, дії з боку ЄС повинні відбуватися на всіх рівнях.

"Що треба зробити? Багато чого, починаючи від чітких "меседжів" про те, що Україна частина західного світу і партнери не залишать її в поодинці. Накладення нових санкцій на Росію, якщо вона вирішить загострити ситуацію, надати Україні достатню підтримку для підвищення оборонної спроможності", - заявив Кулеба.

Він додав, що кожна країна може на двосторонньому рівні змусити Росію піти на деескалацію ситуації.

"Повинні донести до Росії всі наслідки, які можуть відбутися і демотивувати від загострення ситуації", - зазначив Кулеба.