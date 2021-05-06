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США примут участие в саммите Крымской платформы

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 17:18
США примут участие в саммите Крымской платформы Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки присоединятся к учредительному саммиту Крымской платформы. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Блинкен от имени президента США Джо Байдена подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Он показал, что США готовы присоединиться к украинской инициативе Крымской платформе и принять участие в ее учредительном саммите", - рассказали в министерстве.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет председатель Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в этом году.

До этого Зеленский предлагал Байдену принять участие в саммите Крымской платформы.

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