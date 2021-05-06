США примут участие в саммите Крымской платформы

Соединенные Штаты Америки присоединятся к учредительному саммиту Крымской платформы . Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен от имени президента США Джо Байдена подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Он показал, что США готовы присоединиться к украинской инициативе Крымской платформе и принять участие в ее учредительном саммите", - рассказали в министерстве.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет председатель Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.