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Кулеба назвав Блінкену спосіб покласти край агресії РФ проти України

Новость на русском → Києва, Четвер 06 травня 2021 17:36
Кулеба назвав Блінкену спосіб покласти край агресії РФ проти України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав спосіб зупинити російську агресію проти України. За його словами, для цього треба чіткий сигнал колективного Заходу.

Про це він заявив у відеозверненні.

За його словами, в розмові з Блінкеном він заявив про те, що російська агресія проти України припиниться після того, як Москва зрозуміє, що колективний Захід сприймає Україну як частину себе.

"Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частину, яка відкололася від "русского мира" ... Лише чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу - це і буде початком кінця російської агресії проти України. Це той шлях, який пройшли центральноєвропейські країни після розвалу СРСР, країни Балтії", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що США приєднаються до установчого саміту Кримської платформи.

Він також зазначив, що Вашингтон виступає проти дій Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

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