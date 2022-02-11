Кулеба назвал 5 позиций Украины по деятельности ОБСЕ
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил 5 позиций по деятельности ОБСЕ. По его словам, в частности, настало время для СММ подготовить тематический доклад по паспортизации РФ в ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
О каких позициях идет речь:
- Украина заинтересована, чтобы СММ предоставили доступ к оккупированным территориям;
- Украине важно приложить усилия, чтобы СММ возобновила наблюдение с помощью беспилотников дальнего радиуса действия;
- Необходимо увеличение количества передовых патрульных баз ОБСЕ на оккупированных территориях;
- Украина считает, что настало время для СММ подготовить тематический доклад по паспортизации РФ в ОРДЛО. Международная реакция на эту проблему недостаточная;
- Мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, а значит они не должны терять с радара вопрос Крыма.
Напомним, ранее Кулеба обратился к ОБСЕ. Он призывает организацию перестать быть пассивно-нейтральной.