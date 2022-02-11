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Кулеба назвав 5 позицій України по діяльності ОБСЄ

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 14:05
Кулеба назвав 5 позицій України по діяльності ОБСЄ Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба озвучив 5 позицій по діяльності ОБСЄ. За його словами, зокрема, настав час для СММ підготувати тематичну доповідь щодо паспортизації РФ в ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Про які позиції йде мова:

  1. Україна зацікавлена, щоб СММ надали доступ до окупованих територій;
  2. Україні важливо докласти зусиль, щоб СММ поновила спостереження за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії;
  3. Необхідно збільшення кількості передових патрульних баз ОБСЄ на окупованих територіях;
  4. Україна вважає, що настав час для СММ підготувати тематичну доповідь щодо паспортизації РФ в ОРДЛО. Міжнародна реакція на цю проблему є недостатньою;
  5. Мандат СММ ОБСЄ поширюється на всю територію України, а значить вони не повинні втрачати з радару питання Криму.

Нагадаємо, раніше Кулеба звернувся до ОБСЄ. Він закликає організацію перестати бути пасивно-нейтральною.

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ОБСЄ Дмитро Кулеба
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